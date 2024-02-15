التصنيف العالمي
ألمانيا
ألمانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
14
كولومبيا
كولومبياCOL
1655.29
15
المكسيك
المكسيكMEX
1652.7
16
ألمانيا
ألمانياGER
1631.22
17
3
السنغال
السنغالSEN
1620.74
18
1
اليابان
اليابانJPN
1614.33
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
16th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
22nd
التصنيف الأدنى
6th
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
16--
2023
161416
2022
141114
2021
121116
2020
131315
2019
151116
2018
16116
2017
113
2016
325
2015
414
معلومات عن الاتحاد الألماني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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