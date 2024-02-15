التصنيف العالمي
جورجيا
جورجيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
75
إسرائيل
إسرائيلISR
1323.43
76
4
غينيا
غينياGUI
1320.42
77
جورجيا
جورجياGEO
1312.45
78
2
هندوراس
هندوراسHON
1311.43
79
9
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائيةEQG
1310.5
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
77th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
156th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
77--
2023
777679
2022
787886
2021
858596
2020
898691
2019
919094
2018
8989104
2017
104103126
2016
118118137
2015
122110154
معلومات عن اتحاد جورجيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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