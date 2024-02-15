التصنيف العالمي
جورجيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
77th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
156th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|77
|-
|-
2023
|77
|76
|79
2022
|78
|78
|86
2021
|85
|85
|96
2020
|89
|86
|91
2019
|91
|90
|94
2018
|89
|89
|104
2017
|104
|103
|126
2016
|118
|118
|137
2015
|122
|110
|154
معلومات عن اتحاد جورجيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟