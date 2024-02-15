التصنيف العالمي
غامبيا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
128
1
|1127.75
129
2
|1121.34
130
4
|1114.8
131
1
|1113.57
132
2
|1110.17
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
130th
المركز الحالي
65th
التصنيف الأعلى
179th
التصنيف الأدنى
138th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|130
|-
|-
2023
|126
|117
|126
2022
|126
|123
|126
2021
|150
|147
|157
2020
|157
|157
|159
2019
|159
|159
|166
2018
|166
|163
|175
2017
|164
|158
|179
2016
|175
|163
|176
2015
|164
|142
|169
معلومات عن اتحاد غامبيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟