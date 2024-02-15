التصنيف العالمي
غامبيا
غامبيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
128
1
النيجر
النيجرNIG
1127.75
129
2
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطىCTA
1121.34
130
4
غامبيا
غامبياGAM
1114.8
131
1
جزر سليمان
جزر سليمانSOL
1113.57
132
2
ماليزيا
ماليزياMAS
1110.17
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
130th
المركز الحالي
65th
التصنيف الأعلى
179th
التصنيف الأدنى
138th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
130--
2023
126117126
2022
126123126
2021
150147157
2020
157157159
2019
159159166
2018
166163175
2017
164158179
2016
175163176
2015
164142169
معلومات عن اتحاد غامبيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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