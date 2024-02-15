التصنيف العالمي
الغابون
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
84th
المركز الحالي
30th
التصنيف الأعلى
125th
التصنيف الأدنى
81st
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|84
|-
|-
2023
|82
|82
|88
2022
|79
|79
|82
2021
|89
|85
|89
2020
|86
|83
|86
2019
|83
|83
|90
2018
|85
|83
|95
2017
|93
|79
|108
2016
|110
|77
|111
2015
|76
|54
|76
معلومات عن اتحاد الغابون لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟