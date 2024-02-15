التصنيف العالمي
الغابون
الغابون
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
82
4
البحرين
البحرينBHR
1297.32
83
2
بلغاريا
بلغارياBUL
1289.9
84
2
الغابون
الغابونGAB
1289.52
85
2
لوكسمبورج
لوكسمبورجLUX
1285.41
86
1
بوليفيا
بوليفياBOL
1284.55
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
84th
المركز الحالي
30th
التصنيف الأعلى
125th
التصنيف الأدنى
81st
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
84--
2023
828288
2022
797982
2021
898589
2020
868386
2019
838390
2018
858395
2017
9379108
2016
11077111
2015
765476
معلومات عن اتحاد الغابون لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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