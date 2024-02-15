التصنيف العالمي
جزر فارو
جزر فارو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
133
رواندا
روانداRWA
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجواNCA
1104.26
135
جزر فارو
جزر فاروFRO
1102.1
136
1
لاتفيا
لاتفياLVA
1097.84
137
1
الكويت
الكويتKUW
1094.05
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
135th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
198th
التصنيف الأدنى
128th
معدل التصنيف
82
أكبر تقدّم
47
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
135--
2023
135125135
2022
123122125
2021
123107123
2020
107107110
2019
11097110
2018
989098
2017
957795
2016
8374136
2015
9774105
معلومات عن اتحاد جزر فارو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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