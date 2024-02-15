التصنيف العالمي
جزر فارو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
135th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
198th
التصنيف الأدنى
128th
معدل التصنيف
82
أكبر تقدّم
47
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|135
|-
|-
2023
|135
|125
|135
2022
|123
|122
|125
2021
|123
|107
|123
2020
|107
|107
|110
2019
|110
|97
|110
2018
|98
|90
|98
2017
|95
|77
|95
2016
|83
|74
|136
2015
|97
|74
|105
معلومات عن اتحاد جزر فارو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟