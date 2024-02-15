التصنيف العالمي
فرنسا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
2nd
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
27th
التصنيف الأدنى
8th
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
13
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|2
|-
|-
2023
|2
|2
|2
2022
|3
|3
|4
2021
|3
|2
|4
2020
|2
|2
|2
2019
|2
|2
|3
2018
|2
|1
|9
2017
|9
|6
|10
2016
|7
|7
|25
2015
|25
|7
|25
معلومات عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟