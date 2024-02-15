التصنيف العالمي
فنلندا
فنلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
58
8
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقياRSA
1410.23
59
4
العراق
العراقIRQ
1409.44
60
1
فنلندا
فنلنداFIN
1401.31
61
4
بوركينا فاسو
بوركينا فاسوBFA
1399.92
62
2
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلنداIRL
1399.6
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
60th
المركز الحالي
33rd
التصنيف الأعلى
110th
التصنيف الأدنى
58th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
60--
2023
595462
2022
565659
2021
585460
2020
545458
2019
585460
2018
585668
2017
6666110
2016
9444101
2015
434392
معلومات عن اتحاد فنلندا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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