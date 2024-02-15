التصنيف العالمي
فنلندا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
58
8
|1410.23
59
4
|1409.44
60
1
|1401.31
61
4
|1399.92
62
2
|1399.6
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
60th
المركز الحالي
33rd
التصنيف الأعلى
110th
التصنيف الأدنى
58th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|60
|-
|-
2023
|59
|54
|62
2022
|56
|56
|59
2021
|58
|54
|60
2020
|54
|54
|58
2019
|58
|54
|60
2018
|58
|56
|68
2017
|66
|66
|110
2016
|94
|44
|101
2015
|43
|43
|92
معلومات عن اتحاد فنلندا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟