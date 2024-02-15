التصنيف العالمي
فيجي
فيجي
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
166
جنوب السودان
جنوب السودانSSD
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا LCA
988.67
168
فيجي
فيجيFIJ
981.26
169
كوبا
كوباCUB
980.65
170
فانواتو
فانواتوVAN
980.33
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
168th
المركز الحالي
94th
التصنيف الأعلى
199th
التصنيف الأدنى
149th
معدل التصنيف
51
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
168--
2023
168168170
2022
163162165
2021
161161164
2020
164163164
2019
163163169
2018
169165169
2017
168168181
2016
179177187
2015
186181199
معلومات عن اتحاد فيجي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات