التصنيف العالمي
فيجي
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
166
|989.29
167
|988.67
168
|981.26
169
|980.65
170
|980.33
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
168th
المركز الحالي
94th
التصنيف الأعلى
199th
التصنيف الأدنى
149th
معدل التصنيف
51
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|168
|-
|-
2023
|168
|168
|170
2022
|163
|162
|165
2021
|161
|161
|164
2020
|164
|163
|164
2019
|163
|163
|169
2018
|169
|165
|169
2017
|168
|168
|181
2016
|179
|177
|187
2015
|186
|181
|199
معلومات عن اتحاد فيجي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟