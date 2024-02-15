التصنيف العالمي
إثيوبيا
إثيوبيا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
142
4
إندونيسيا
إندونيسياIDN
1072.66
144
1
سورينام
سورينامSUR
1071.85
145
1
إثيوبيا
إثيوبياETH
1068.79
146
1
بتسوانا
بتسواناBOT
1064.5
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس SKN
1057.05
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
145th
المركز الحالي
85th
التصنيف الأعلى
155th
التصنيف الأدنى
124th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
145--
2023
144142144
2022
138138140
2021
137134146
2020
146146147
2019
146146151
2018
151135151
2017
143103151
2016
112112132
2015
12099120
معلومات عن اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات