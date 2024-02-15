التصنيف العالمي
إثيوبيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
145th
المركز الحالي
85th
التصنيف الأعلى
155th
التصنيف الأدنى
124th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|145
|-
|-
2023
|144
|142
|144
2022
|138
|138
|140
2021
|137
|134
|146
2020
|146
|146
|147
2019
|146
|146
|151
2018
|151
|135
|151
2017
|143
|103
|151
2016
|112
|112
|132
2015
|120
|99
|120
معلومات عن اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟