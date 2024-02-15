التصنيف العالمي
إستونيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
123rd
المركز الحالي
47th
التصنيف الأعلى
137th
التصنيف الأدنى
94th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|123
|-
|-
2023
|122
|108
|122
2022
|109
|106
|110
2021
|107
|105
|116
2020
|109
|104
|109
2019
|103
|96
|104
2018
|96
|86
|98
2017
|89
|80
|119
2016
|116
|88
|130
2015
|93
|78
|93
معلومات عن اتحاد إستونيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟