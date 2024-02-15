التصنيف العالمي
إستونيا
إستونيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
121
2
جزر القمر
جزر القمرCOM
1156.45
122
1
مالاوي
مالاويMWI
1149.4
123
1
إستونيا
إستونياEST
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابويZIM
1144.56
125
قبرص
قبرصCYP
1143.42
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
123rd
المركز الحالي
47th
التصنيف الأعلى
137th
التصنيف الأدنى
94th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
123--
2023
122108122
2022
109106110
2021
107105116
2020
109104109
2019
10396104
2018
968698
2017
8980119
2016
11688130
2015
937893
معلومات عن اتحاد إستونيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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