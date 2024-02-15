التصنيف العالمي
إسبانيا
إسبانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
6
هولندا
هولنداNED
1745.48
7
البرتغال
البرتغالPOR
1745.06
8
إسبانيا
إسبانياESP
1732.64
9
إيطاليا
إيطالياITA
1718.82
10
كرواتيا
كرواتياCRO
1717.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
8th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
25th
التصنيف الأدنى
6th
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
8--
2023
8810
2022
10610
2021
768
2020
668
2019
879
2018
9610
2017
6611
2016
10311
2015
3312
معلومات عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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