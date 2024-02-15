التصنيف العالمي
إسبانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
8th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
25th
التصنيف الأدنى
6th
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|8
|-
|-
2023
|8
|8
|10
2022
|10
|6
|10
2021
|7
|6
|8
2020
|6
|6
|8
2019
|8
|7
|9
2018
|9
|6
|10
2017
|6
|6
|11
2016
|10
|3
|11
2015
|3
|3
|12
معلومات عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟