التصنيف العالمي
إريتريا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
فريق غير مصنف
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ48 شهراً الماضية.
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
195th
المركز الحالي
121st
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
179th
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2023
|195
|-
|-
2023
|198
|-
|-
2023
|200
|-
|-
2022
|201
|200
|204
2021
|202
|202
|205
2020
|205
|205
|205
2019
|205
|202
|207
2018
|204
|204
|207
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|204
|205
معلومات عن الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟