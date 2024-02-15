التصنيف العالمي
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
77
جورجيا
جورجياGEO
1312.45
78
2
هندوراس
هندوراسHON
1311.43
79
9
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائيةEQG
1310.5
80
6
عمان
عمانOMA
1307.6
81
3
السلفادور
السلفادورSLV
1306.14
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
79th
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
137th
معدل التصنيف
69
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
79--
2023
888894
2022
989899
2021
114114134
2020
134134145
2019
145134148
2018
148129148
2017
146109146
2016
11464114
2015
6949118
معلومات عن اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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