التصنيف العالمي
غينيا الاستوائية
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
79th
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
137th
معدل التصنيف
69
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|79
|-
|-
2023
|88
|88
|94
2022
|98
|98
|99
2021
|114
|114
|134
2020
|134
|134
|145
2019
|145
|134
|148
2018
|148
|129
|148
2017
|146
|109
|146
2016
|114
|64
|114
2015
|69
|49
|118
معلومات عن اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟