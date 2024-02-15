التصنيف العالمي
مصر
مصر
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
34
2
أسكتلندا
أسكتلنداSCO
1506.89
35
2
تركيا
تركياTUR
1505.28
36
3
مصر
مصرEGY
1500.38
37
21
قطر
قطرQAT
1499.34
38
روسيا
روسياRUS
1498.84
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
36th
المركز الحالي
9th
التصنيف الأعلى
75th
التصنيف الأدنى
36th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
36--
2023
333335
2022
393240
2021
454449
2020
494952
2019
514958
2018
563065
2017
311935
2016
363658
2015
574960
معلومات عن الاتحاد المصري لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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