التصنيف العالمي
مصر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
36th
المركز الحالي
9th
التصنيف الأعلى
75th
التصنيف الأدنى
36th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|36
|-
|-
2023
|33
|33
|35
2022
|39
|32
|40
2021
|45
|44
|49
2020
|49
|49
|52
2019
|51
|49
|58
2018
|56
|30
|65
2017
|31
|19
|35
2016
|36
|36
|58
2015
|57
|49
|60
معلومات عن الاتحاد المصري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟