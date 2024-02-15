التصنيف العالمي
الإكوادور
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
31st
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
76th
التصنيف الأدنى
42nd
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|31
|-
|-
2023
|32
|32
|41
2022
|41
|41
|46
2021
|46
|46
|57
2020
|56
|56
|64
2019
|63
|58
|66
2018
|57
|50
|68
2017
|70
|20
|71
2016
|20
|12
|20
2015
|13
|13
|36
معلومات عن اتحاد الإكوادور لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟