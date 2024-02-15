التصنيف العالمي
الإكوادور
الإكوادور
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
29
ويلز
ويلزWAL
1521.88
30
1
بولندا
بولنداPOL
1520.24
31
1
الإكوادور
الإكوادورECU
1519.2
32
2
صربيا
صربياSRB
1517.43
33
2
بيرو
بيروPER
1512.68
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
31st
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
76th
التصنيف الأدنى
42nd
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
31--
2023
323241
2022
414146
2021
464657
2020
565664
2019
635866
2018
575068
2017
702071
2016
201220
2015
131336
معلومات عن اتحاد الإكوادور لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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