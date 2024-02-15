التصنيف العالمي
جمهورية الدومينيكان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
150th
المركز الحالي
78th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|150
|-
|-
2023
|151
|149
|152
2022
|152
|151
|156
2021
|156
|156
|159
2020
|159
|158
|159
2019
|158
|153
|158
2018
|154
|149
|163
2017
|162
|129
|163
2016
|128
|114
|160
2015
|154
|105
|154
معلومات عن اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟