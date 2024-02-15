التصنيف العالمي
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
148
ليسوتو
ليسوتوLES
1047.27
149
إسواتيني
إسواتينيSWZ
1045.88
150
1
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكانDOM
1040.77
151
1
اليمن
اليمنYEM
1027.94
152
1
ليبيريا
ليبيرياLBR
1024.11
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
150th
المركز الحالي
78th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
151st
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
150--
2023
151149152
2022
152151156
2021
156156159
2020
159158159
2019
158153158
2018
154149163
2017
162129163
2016
128114160
2015
154105154
معلومات عن اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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