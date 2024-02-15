التصنيف العالمي
دومينيكا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
180th
المركز الحالي
128th
التصنيف الأعلى
198th
التصنيف الأدنى
168th
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|180
|-
|-
2023
|180
|180
|186
2022
|184
|183
|185
2021
|183
|183
|188
2020
|184
|184
|185
2019
|184
|176
|187
2018
|178
|166
|179
2017
|168
|166
|193
2016
|174
|165
|176
2015
|176
|165
|184
معلومات عن اتحاد دومينيكا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟