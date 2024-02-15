التصنيف العالمي
دومينيكا
دومينيكا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
178
باربادوس
باربادوسBRB
943.8
179
كمبوديا
كمبودياCAM
931.47
180
دومينيكا
دومينيكاDMA
922.25
181
تشاد
تشادCHA
920.37
182
بيليز
بيليزBLZ
918.68
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
180th
المركز الحالي
128th
التصنيف الأعلى
198th
التصنيف الأدنى
168th
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
180--
2023
180180186
2022
184183185
2021
183183188
2020
184184185
2019
184176187
2018
178166179
2017
168166193
2016
174165176
2015
176165184
معلومات عن اتحاد دومينيكا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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