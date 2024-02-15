التصنيف العالمي
جيبوتي
جيبوتي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
190
منغوليا
منغولياMNG
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبيSTP
888.94
192
جيبوتي
جيبوتيDJI
882.76
193
أروبا
أروباARU
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلامBRU
870.63
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
192nd
المركز الحالي
169th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
192--
2023
192189193
2022
193192194
2021
192182192
2020
184184185
2019
184184197
2018
197187201
2017
186183205
2016
205204205
2015
204204207
معلومات عن اتحاد جيبوتي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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