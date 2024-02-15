التصنيف العالمي
جيبوتي
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
190
|889.16
191
|888.94
192
|882.76
193
|879.32
194
|870.63
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
192nd
المركز الحالي
169th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|192
|-
|-
2023
|192
|189
|193
2022
|193
|192
|194
2021
|192
|182
|192
2020
|184
|184
|185
2019
|184
|184
|197
2018
|197
|187
|201
2017
|186
|183
|205
2016
|205
|204
|205
2015
|204
|204
|207
معلومات عن اتحاد جيبوتي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟