التصنيف العالمي
الدنمارك
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
19
1
|1613.44
20
1
|1608.23
21
2
|1601.31
22
1
|1566.21
23
2
|1554.82
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
21st
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
51st
التصنيف الأدنى
19th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|21
|-
|-
2023
|19
|18
|19
2022
|18
|9
|18
2021
|9
|9
|12
2020
|12
|12
|16
2019
|16
|10
|16
2018
|10
|9
|15
2017
|12
|12
|51
2016
|46
|38
|50
2015
|42
|22
|42
معلومات عن اتحاد الدنمارك لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟