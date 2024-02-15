التصنيف العالمي
الدنمارك
الدنمارك
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
19
1
سويسرا
سويسراSUI
1613.44
20
1
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلاميةIRN
1608.23
21
2
الدنمارك
الدنماركDEN
1601.31
22
1
جمهورية كوريا
جمهورية كورياKOR
1566.21
23
2
أستراليا
أسترالياAUS
1554.82
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
21st
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
51st
التصنيف الأدنى
19th
معدل التصنيف
20
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
21--
2023
191819
2022
18918
2021
9912
2020
121216
2019
161016
2018
10915
2017
121251
2016
463850
2015
422242
معلومات عن اتحاد الدنمارك لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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