التصنيف العالمي
التشيك
التشيك
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
38
روسيا
روسياRUS
1498.84
39
10
كوت ديفوار
كوت ديفوارCIV
1494.57
40
1
التشيك
التشيكCZE
1494.04
41
13
تونس
تونسTUN
1491.15
42
2
تشيلي
تشيليCHI
1489.82
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
40th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
67th
التصنيف الأدنى
21st
معدل التصنيف
15
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
40--
2023
393741
2022
383138
2021
323142
2020
424245
2019
454148
2018
424248
2017
484058
2016
432543
2015
261526
معلومات عن اتحاد التشيك لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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