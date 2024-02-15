التصنيف العالمي
قبرص
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
125th
المركز الحالي
43rd
التصنيف الأعلى
142nd
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
52
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|125
|-
|-
2023
|125
|111
|125
2022
|110
|105
|110
2021
|105
|97
|105
2020
|100
|95
|100
2019
|95
|87
|95
2018
|86
|86
|92
2017
|91
|70
|116
2016
|115
|79
|139
2015
|79
|76
|114
معلومات عن اتحاد قبرص لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟