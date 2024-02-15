التصنيف العالمي
قبرص
قبرص
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
123
1
إستونيا
إستونياEST
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابويZIM
1144.56
125
قبرص
قبرصCYP
1143.42
126
1
سيراليون
سيراليونSLE
1137.36
127
1
السودان
السودانSDN
1128.74
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
125th
المركز الحالي
43rd
التصنيف الأعلى
142nd
التصنيف الأدنى
89th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
52
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
125--
2023
125111125
2022
110105110
2021
10597105
2020
10095100
2019
958795
2018
868692
2017
9170116
2016
11579139
2015
7976114
معلومات عن اتحاد قبرص لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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