التصنيف العالمي
كوبا
كوبا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا LCA
988.67
168
فيجي
فيجيFIJ
981.26
169
كوبا
كوباCUB
980.65
170
فانواتو
فانواتوVAN
980.33
171
برمودا
برموداBER
972.36
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
169th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
182nd
التصنيف الأدنى
110th
معدل التصنيف
72
أكبر تقدّم
53
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
169--
2023
169165172
2022
168167179
2021
179179181
2020
180179180
2019
179174179
2018
174168182
2017
180153182
2016
151121151
2015
9191119
معلومات عن اتحاد كوبا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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