التصنيف العالمي
كوبا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
169th
المركز الحالي
46th
التصنيف الأعلى
182nd
التصنيف الأدنى
110th
معدل التصنيف
72
أكبر تقدّم
53
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|169
|-
|-
2023
|169
|165
|172
2022
|168
|167
|179
2021
|179
|179
|181
2020
|180
|179
|180
2019
|179
|174
|179
2018
|174
|168
|182
2017
|180
|153
|182
2016
|151
|121
|151
2015
|91
|91
|119
معلومات عن اتحاد كوبا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟