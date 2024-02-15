التصنيف العالمي
كرواتيا
كرواتيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
8
إسبانيا
إسبانياESP
1732.64
9
إيطاليا
إيطالياITA
1718.82
10
كرواتيا
كرواتياCRO
1717.57
11
أوروغواي
أوروغوايURU
1665.99
12
1
المغرب
المغربMAR
1663.39
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
10th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
125th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
10--
2023
10610
2022
7716
2021
151118
2020
11611
2019
648
2018
4420
2017
171418
2016
141427
2015
181319
معلومات عن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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