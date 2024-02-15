التصنيف العالمي
كرواتيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
10th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
125th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|10
|-
|-
2023
|10
|6
|10
2022
|7
|7
|16
2021
|15
|11
|18
2020
|11
|6
|11
2019
|6
|4
|8
2018
|4
|4
|20
2017
|17
|14
|18
2016
|14
|14
|27
2015
|18
|13
|19
معلومات عن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟