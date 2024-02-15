التصنيف العالمي
كوستاريكا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
54th
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
93rd
التصنيف الأدنى
45th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|54
|-
|-
2023
|52
|39
|52
2022
|32
|31
|42
2021
|49
|44
|50
2020
|51
|46
|51
2019
|46
|37
|47
2018
|36
|23
|37
2017
|26
|17
|26
2016
|17
|17
|37
2015
|37
|13
|42
معلومات عن اتحاد كوستاريكا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟