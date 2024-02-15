التصنيف العالمي
كوستاريكا
كوستاريكا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
52
2
فنزويلا
فنزويلاVEN
1447.2
53
3
السعودية
السعوديةKSA
1441.4
54
2
كوستاريكا
كوستاريكاCRC
1437.57
55
1
سلوفنيا
سلوفنياSVN
1431.4
56
3
باراغواي
باراغوايPAR
1430.73
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
54th
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
93rd
التصنيف الأدنى
45th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
54--
2023
523952
2022
323142
2021
494450
2020
514651
2019
463747
2018
362337
2017
261726
2016
171737
2015
371342
معلومات عن اتحاد كوستاريكا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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