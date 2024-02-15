التصنيف العالمي
جزر الرأس الأخضر
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
63
4
|1388.25
64
2
|1382.69
65
8
|1377.06
66
2
|1376.5
67
6
|1363.42
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
65th
المركز الحالي
27th
التصنيف الأعلى
182nd
التصنيف الأدنى
108th
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|65
|-
|-
2023
|73
|66
|74
2022
|72
|71
|73
2021
|73
|73
|80
2020
|81
|78
|81
2019
|78
|74
|78
2018
|72
|58
|72
2017
|67
|64
|115
2016
|80
|31
|80
2015
|39
|32
|56
معلومات عن اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟