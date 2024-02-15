التصنيف العالمي
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
63
4
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD
1388.25
64
2
ألبانيا
ألبانياALB
1382.69
65
8
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضرCPV
1377.06
66
2
أوزبكستان
أوزبكستانUZB
1376.5
67
6
غانا
غاناGHA
1363.42
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
65th
المركز الحالي
27th
التصنيف الأعلى
182nd
التصنيف الأدنى
108th
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
65--
2023
736674
2022
727173
2021
737380
2020
817881
2019
787478
2018
725872
2017
6764115
2016
803180
2015
393256
معلومات عن اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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