التصنيف العالمي
كولومبيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
14th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
54th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|14
|-
|-
2023
|14
|14
|17
2022
|17
|17
|19
2021
|16
|15
|16
2020
|15
|10
|15
2019
|10
|8
|13
2018
|12
|11
|17
2017
|13
|5
|13
2016
|6
|3
|8
2015
|8
|3
|8
معلومات عن اتحاد كولومبيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟