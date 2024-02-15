التصنيف العالمي
كولومبيا
كولومبيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
12
1
المغرب
المغربMAR
1663.39
13
1
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكيةUSA
1661.7
14
كولومبيا
كولومبياCOL
1655.29
15
المكسيك
المكسيكMEX
1652.7
16
ألمانيا
ألمانياGER
1631.22
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
14th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
54th
التصنيف الأدنى
20th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
14--
2023
141417
2022
171719
2021
161516
2020
151015
2019
10813
2018
121117
2017
13513
2016
638
2015
838
معلومات عن اتحاد كولومبيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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