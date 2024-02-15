التصنيف العالمي
جزر كوك
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
185th
المركز الحالي
166th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
190th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|185
|-
|-
2023
|185
|185
|189
2022
|189
|189
|190
2019
|190
|190
|190
2018
|190
|188
|194
2017
|194
|185
|194
2016
|191
|167
|191
2015
|167
|166
|207
2014
|206
|205
|206
2013
|205
|200
|205
معلومات عن اتحاد جزر كوك لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟