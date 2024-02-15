التصنيف العالمي
جزر كوك
جزر كوك
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
183
بنغلاديش
بنغلاديشBAN
916.75
184
بوتان
بوتانBHU
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك COK
897.3
186
ساموا
سامواSAM
896.78
187
ماكاو
ماكاوMAC
896.62
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
185th
المركز الحالي
166th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
190th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
185--
2023
185185189
2022
189189190
2019
190190190
2018
190188194
2017
194185194
2016
191167191
2015
167166207
2014
206205206
2013
205200205
معلومات عن اتحاد جزر كوك لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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