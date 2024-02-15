التصنيف العالمي
الكاميرون
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
51st
المركز الحالي
11th
التصنيف الأعلى
79th
التصنيف الأدنى
38th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|51
|-
|-
2023
|46
|41
|46
2022
|33
|33
|43
2021
|50
|50
|58
2020
|50
|50
|53
2019
|53
|51
|56
2018
|55
|44
|55
2017
|45
|32
|62
2016
|65
|53
|65
2015
|59
|42
|59
معلومات عن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟