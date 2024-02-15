التصنيف العالمي
الكاميرون
الكاميرون
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
49
2
اليونان
اليونانGRE
1453.95
50
2
كندا
كنداCAN
1453.76
51
5
الكاميرون
الكاميرونCMR
1452.59
52
2
فنزويلا
فنزويلاVEN
1447.2
53
3
السعودية
السعوديةKSA
1441.4
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
51st
المركز الحالي
11th
التصنيف الأعلى
79th
التصنيف الأدنى
38th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
51--
2023
464146
2022
333343
2021
505058
2020
505053
2019
535156
2018
554455
2017
453262
2016
655365
2015
594259
معلومات عن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات