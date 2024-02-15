التصنيف العالمي
الصين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
88th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
109th
التصنيف الأدنى
73rd
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|88
|-
|-
2023
|79
|79
|81
2022
|80
|75
|80
2021
|74
|71
|77
2020
|75
|75
|76
2019
|76
|68
|76
2018
|76
|65
|76
2017
|71
|57
|86
2016
|82
|78
|96
2015
|84
|77
|96
معلومات عن الاتحاد الصيني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟