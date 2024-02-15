التصنيف العالمي
الصين
الصين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
86
1
بوليفيا
بوليفياBOL
1284.55
87
3
زامبيا
زامبياZAM
1275.71
88
9
الصين
الصينCHN
1273.78
89
2
سوريا
سورياSYR
1265.51
90
1
هاييتي
هاييتيHAI
1262.5
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
88th
المركز الحالي
37th
التصنيف الأعلى
109th
التصنيف الأدنى
73rd
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
88--
2023
797981
2022
807580
2021
747177
2020
757576
2019
766876
2018
766576
2017
715786
2016
827896
2015
847796
معلومات عن الاتحاد الصيني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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