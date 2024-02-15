التصنيف العالمي
تشيلي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
42nd
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
84th
التصنيف الأدنى
30th
معدل التصنيف
18
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|42
|-
|-
2023
|40
|31
|40
2022
|31
|26
|31
2021
|24
|17
|24
2020
|17
|17
|17
2019
|17
|13
|17
2018
|13
|9
|13
2017
|10
|4
|10
2016
|4
|3
|6
2015
|5
|5
|19
معلومات عن اتحاد تشيلي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟