التصنيف العالمي
تشاد
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
181st
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
159th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
49
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|181
|-
|-
2023
|181
|179
|181
2022
|181
|180
|181
2021
|180
|178
|181
2020
|178
|177
|178
2019
|177
|175
|177
2018
|175
|165
|176
2017
|168
|149
|168
2016
|152
|97
|152
2015
|114
|114
|175
معلومات عن اتحاد تشاد لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟