التصنيف العالمي
تشاد
تشاد
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
179
كمبوديا
كمبودياCAM
931.47
180
دومينيكا
دومينيكاDMA
922.25
181
تشاد
تشادCHA
920.37
182
بيليز
بيليزBLZ
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديشBAN
916.75
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
181st
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
159th
معدل التصنيف
39
أكبر تقدّم
49
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
181--
2023
181179181
2022
181180181
2021
180178181
2020
178177178
2019
177175177
2018
175165176
2017
168149168
2016
15297152
2015
114114175
معلومات عن اتحاد تشاد لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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