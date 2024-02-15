التصنيف العالمي
الكونغو
الكونغو
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
110
1
موزامبيق
موزامبيقMOZ
1184.49
111
1
كينيا
كينياKEN
1181.92
112
الكونغو
الكونغوCGO
1179.8
113
1
أذربيجان
أذربيجانAZE
1174.22
114
2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةPRK
1168.12
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
112th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
144th
التصنيف الأدنى
95th
معدل التصنيف
43
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
112--
2023
112103112
2022
9997100
2021
979097
2020
918993
2019
898492
2018
848396
2017
967196
2016
704870
2015
484261
معلومات عن اتحاد الكونغو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات