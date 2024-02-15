التصنيف العالمي
الكونغو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
112th
المركز الحالي
42nd
التصنيف الأعلى
144th
التصنيف الأدنى
95th
معدل التصنيف
43
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|112
|-
|-
2023
|112
|103
|112
2022
|99
|97
|100
2021
|97
|90
|97
2020
|91
|89
|93
2019
|89
|84
|92
2018
|84
|83
|96
2017
|96
|71
|96
2016
|70
|48
|70
2015
|48
|42
|61
معلومات عن اتحاد الكونغو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟