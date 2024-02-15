التصنيف العالمي
جزر الكايمن
جزر الكايمن
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
195
باكستان
باكستانPAK
856.54
196
تونجا
تونجاTGA
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمنCAY
851.19
198
الصومال
الصومالSOM
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيلSEY
845.53
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
197th
المركز الحالي
127th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
177th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
197--
2023
197193198
2022
194194197
2021
195193197
2020
193193193
2019
193193206
2018
203199204
2017
202200203
2016
200195200
2015
196187205
معلومات عن اتحاد جزر كايمان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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