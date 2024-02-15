التصنيف العالمي
جزر الكايمن
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
197th
المركز الحالي
127th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
177th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|197
|-
|-
2023
|197
|193
|198
2022
|194
|194
|197
2021
|195
|193
|197
2020
|193
|193
|193
2019
|193
|193
|206
2018
|203
|199
|204
2017
|202
|200
|203
2016
|200
|195
|200
2015
|196
|187
|205
معلومات عن اتحاد جزر كايمان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟