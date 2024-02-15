التصنيف العالمي
كندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
50th
المركز الحالي
33rd
التصنيف الأعلى
122nd
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|50
|-
|-
2023
|48
|43
|48
2022
|53
|33
|53
2021
|40
|40
|73
2020
|72
|72
|73
2019
|73
|69
|79
2018
|78
|76
|95
2017
|94
|94
|120
2016
|117
|85
|118
2015
|88
|88
|117
معلومات عن الاتحاد الكندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟