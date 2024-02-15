التصنيف العالمي
كندا
كندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
48
3
سلوفاكيا
سلوفاكياSVK
1465.73
49
2
اليونان
اليونانGRE
1453.95
50
2
كندا
كنداCAN
1453.76
51
5
الكاميرون
الكاميرونCMR
1452.59
52
2
فنزويلا
فنزويلاVEN
1447.2
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
50th
المركز الحالي
33rd
التصنيف الأعلى
122nd
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
50--
2023
484348
2022
533353
2021
404073
2020
727273
2019
736979
2018
787695
2017
9494120
2016
11785118
2015
8888117
معلومات عن الاتحاد الكندي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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