التصنيف العالمي
كمبوديا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
179th
المركز الحالي
154th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
177th
معدل التصنيف
14
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|179
|-
|-
2023
|179
|176
|179
2022
|177
|171
|177
2021
|171
|170
|179
2020
|173
|173
|173
2019
|173
|169
|173
2018
|172
|166
|175
2017
|173
|170
|176
2016
|173
|167
|184
2015
|180
|178
|186
معلومات عن اتحاد كمبوديا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟