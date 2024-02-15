التصنيف العالمي
كمبوديا
كمبوديا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
177
موريشيوس
موريشيوسMRI
944.95
178
باربادوس
باربادوسBRB
943.8
179
كمبوديا
كمبودياCAM
931.47
180
دومينيكا
دومينيكاDMA
922.25
181
تشاد
تشادCHA
920.37
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
179th
المركز الحالي
154th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
177th
معدل التصنيف
14
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
179--
2023
179176179
2022
177171177
2021
171170179
2020
173173173
2019
173169173
2018
172166175
2017
173170176
2016
173167184
2015
180178186
معلومات عن اتحاد كمبوديا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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