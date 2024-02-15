التصنيف العالمي
بلغاريا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
83rd
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
96th
التصنيف الأدنى
46th
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|83
|-
|-
2023
|81
|76
|84
2022
|71
|71
|74
2021
|71
|68
|75
2020
|68
|59
|68
2019
|59
|48
|62
2018
|46
|40
|54
2017
|43
|36
|72
2016
|71
|69
|89
2015
|71
|62
|78
معلومات عن الاتحاد البلغاري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟