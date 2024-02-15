التصنيف العالمي
بلغاريا
بلغاريا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
81
3
السلفادور
السلفادورSLV
1306.14
82
4
البحرين
البحرينBHR
1297.32
83
2
بلغاريا
بلغارياBUL
1289.9
84
2
الغابون
الغابونGAB
1289.52
85
2
لوكسمبورج
لوكسمبورجLUX
1285.41
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
83rd
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
96th
التصنيف الأدنى
46th
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
83--
2023
817684
2022
717174
2021
716875
2020
685968
2019
594862
2018
464054
2017
433672
2016
716989
2015
716278
معلومات عن الاتحاد البلغاري لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات