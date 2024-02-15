التصنيف العالمي
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
192
جيبوتي
جيبوتيDJI
882.76
193
أروبا
أروباARU
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلامBRU
870.63
195
باكستان
باكستانPAK
856.54
196
تونجا
تونجاTGA
856.18
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
194th
المركز الحالي
140th
التصنيف الأعلى
203rd
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
194--
2023
194190194
2022
190188191
2021
188188191
2020
191191191
2019
191191195
2018
195190196
2017
190184190
2016
190184198
2015
185182198
معلومات عن اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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