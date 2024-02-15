التصنيف العالمي
بروناي دار السلام
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
194th
المركز الحالي
140th
التصنيف الأعلى
203rd
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|194
|-
|-
2023
|194
|190
|194
2022
|190
|188
|191
2021
|188
|188
|191
2020
|191
|191
|191
2019
|191
|191
|195
2018
|195
|190
|196
2017
|190
|184
|190
2016
|190
|184
|198
2015
|185
|182
|198
معلومات عن اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟