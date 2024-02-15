التصنيف العالمي
باربادوس
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
178th
المركز الحالي
92nd
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
131st
معدل التصنيف
52
أكبر تقدّم
33
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|178
|-
|-
2023
|178
|166
|178
2022
|166
|163
|166
2021
|162
|162
|162
2020
|162
|162
|162
2019
|162
|160
|170
2018
|162
|152
|162
2017
|155
|154
|181
2016
|155
|140
|157
2015
|145
|130
|154
معلومات عن اتحاد باربادوس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟