التصنيف العالمي
باربادوس
باربادوس
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
176
مونتسيرات
مونتسيرات MSR
946.08
177
موريشيوس
موريشيوسMRI
944.95
178
باربادوس
باربادوسBRB
943.8
179
كمبوديا
كمبودياCAM
931.47
180
دومينيكا
دومينيكاDMA
922.25
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
178th
المركز الحالي
92nd
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
131st
معدل التصنيف
52
أكبر تقدّم
33
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
178--
2023
178166178
2022
166163166
2021
162162162
2020
162162162
2019
162160170
2018
162152162
2017
155154181
2016
155140157
2015
145130154
معلومات عن اتحاد باربادوس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات