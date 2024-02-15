التصنيف العالمي
البرازيل
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
5th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
22nd
التصنيف الأدنى
3rd
معدل التصنيف
13
أكبر تقدّم
6
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|5
|-
|-
2023
|5
|3
|5
2022
|1
|1
|2
2021
|2
|2
|3
2020
|3
|3
|3
2019
|3
|2
|3
2018
|3
|2
|4
2017
|2
|1
|2
2016
|2
|2
|9
2015
|6
|5
|8
معلومات عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟