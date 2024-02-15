التصنيف العالمي
بتسوانا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
146th
المركز الحالي
53rd
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
127th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|146
|-
|-
2023
|145
|145
|152
2022
|149
|146
|149
2021
|148
|146
|150
2020
|146
|146
|149
2019
|148
|145
|148
2018
|145
|137
|149
2017
|150
|113
|150
2016
|112
|87
|113
2015
|95
|95
|121
معلومات عن اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟