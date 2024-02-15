التصنيف العالمي
بتسوانا
بتسوانا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
144
1
سورينام
سورينامSUR
1071.85
145
1
إثيوبيا
إثيوبياETH
1068.79
146
1
بتسوانا
بتسواناBOT
1064.5
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس SKN
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتوLES
1047.27
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
146th
المركز الحالي
53rd
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
127th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
146--
2023
145145152
2022
149146149
2021
148146150
2020
146146149
2019
148145148
2018
145137149
2017
150113150
2016
11287113
2015
9595121
معلومات عن اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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