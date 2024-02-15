التصنيف العالمي
بوليفيا
بوليفيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
84
2
الغابون
الغابونGAB
1289.52
85
2
لوكسمبورج
لوكسمبورجLUX
1285.41
86
1
بوليفيا
بوليفياBOL
1284.55
87
3
زامبيا
زامبياZAM
1275.71
88
9
الصين
الصينCHN
1273.78
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
86th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
115th
التصنيف الأدنى
73rd
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
50
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
86--
2023
858385
2022
827682
2021
777783
2020
797579
2019
756076
2018
594762
2017
494697
2016
9570110
2015
686692
معلومات عن الاتحاد بوليفيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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