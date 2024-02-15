التصنيف العالمي
بوليفيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
86th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
115th
التصنيف الأدنى
73rd
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
50
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|86
|-
|-
2023
|85
|83
|85
2022
|82
|76
|82
2021
|77
|77
|83
2020
|79
|75
|79
2019
|75
|60
|76
2018
|59
|47
|62
2017
|49
|46
|97
2016
|95
|70
|110
2015
|68
|66
|92
معلومات عن الاتحاد بوليفيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟