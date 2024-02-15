التصنيف العالمي
بيليز
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
182nd
المركز الحالي
114th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
169th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
50
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|182
|-
|-
2023
|182
|177
|182
2022
|176
|170
|176
2021
|170
|169
|171
2020
|170
|170
|170
2019
|170
|160
|170
2018
|160
|160
|178
2017
|158
|141
|168
2016
|163
|114
|166
2015
|127
|117
|175
معلومات عن اتحاد بليز لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟