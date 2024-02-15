التصنيف العالمي
بيليز
بيليز
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
180
دومينيكا
دومينيكاDMA
922.25
181
تشاد
تشادCHA
920.37
182
بيليز
بيليزBLZ
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديشBAN
916.75
184
بوتان
بوتانBHU
913.02
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
182nd
المركز الحالي
114th
التصنيف الأعلى
201st
التصنيف الأدنى
169th
معدل التصنيف
37
أكبر تقدّم
50
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
182--
2023
182177182
2022
176170176
2021
170169171
2020
170170170
2019
170160170
2018
160160178
2017
158141168
2016
163114166
2015
127117175
معلومات عن اتحاد بليز لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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