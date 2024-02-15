التصنيف العالمي
بيلاروسيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
95th
المركز الحالي
36th
التصنيف الأعلى
146th
التصنيف الأدنى
84th
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|95
|-
|-
2023
|95
|95
|105
2022
|97
|93
|97
2021
|94
|88
|95
2020
|88
|87
|90
2019
|87
|78
|87
2018
|76
|76
|93
2017
|92
|71
|92
2016
|74
|57
|78
2015
|67
|67
|101
معلومات عن اتحاد بيلاروس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟