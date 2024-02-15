التصنيف العالمي
بيلاروسيا
بيلاروسيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
93
24
أنغولا
أنغولاANG
1238.11
94
1
أرمينيا
أرمينياARM
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا BLR
1232.8
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجوTRI
1228.05
97
2
فلسطين
فلسطينPLE
1227.2
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
95th
المركز الحالي
36th
التصنيف الأعلى
146th
التصنيف الأدنى
84th
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
95--
2023
9595105
2022
979397
2021
948895
2020
888790
2019
877887
2018
767693
2017
927192
2016
745778
2015
6767101
معلومات عن اتحاد بيلاروس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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