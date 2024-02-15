التصنيف العالمي
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
69
5
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدةUAE
1355.55
70
17
الأردن
الأردنJOR
1343.6
71
2
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسكBIH
1343.32
72
2
الجبل الأسود
الجبل الأسودMNE
1342.64
73
2
أيسلندا
أيسلنداISL
1342.57
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
71st
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
173rd
التصنيف الأدنى
58th
معدل التصنيف
23
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
71--
2023
695769
2022
575759
2021
615561
2020
554955
2019
493549
2018
343241
2017
372740
2016
272029
2015
222032
معلومات عن اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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