التصنيف العالمي
بوتان
بوتان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
182
بيليز
بيليزBLZ
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديشBAN
916.75
184
بوتان
بوتانBHU
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك COK
897.3
186
ساموا
سامواSAM
896.78
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
184th
المركز الحالي
159th
التصنيف الأعلى
209th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
184--
2023
184182185
2022
185185187
2021
185185189
2020
189189189
2019
189185189
2018
186183190
2017
187164190
2016
177176193
2015
188159209
معلومات عن اتحاد بوتان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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