التصنيف العالمي
بوتان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
184th
المركز الحالي
159th
التصنيف الأعلى
209th
التصنيف الأدنى
193rd
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|184
|-
|-
2023
|184
|182
|185
2022
|185
|185
|187
2021
|185
|185
|189
2020
|189
|189
|189
2019
|189
|185
|189
2018
|186
|183
|190
2017
|187
|164
|190
2016
|177
|176
|193
2015
|188
|159
|209
معلومات عن اتحاد بوتان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟