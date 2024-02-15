التصنيف العالمي
البحرين
البحرين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
80
6
عمان
عمانOMA
1307.6
81
3
السلفادور
السلفادورSLV
1306.14
82
4
البحرين
البحرينBHR
1297.32
83
2
بلغاريا
بلغارياBUL
1289.9
84
2
الغابون
الغابونGAB
1289.52
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
82nd
المركز الحالي
44th
التصنيف الأعلى
139th
التصنيف الأدنى
99th
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
82--
2023
868386
2022
858589
2021
919099
2020
979799
2019
9999111
2018
113112126
2017
115115133
2016
123121132
2015
124103124
معلومات عن الاتحاد البحريني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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