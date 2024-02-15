التصنيف العالمي
البحرين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
82nd
المركز الحالي
44th
التصنيف الأعلى
139th
التصنيف الأدنى
99th
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|82
|-
|-
2023
|86
|83
|86
2022
|85
|85
|89
2021
|91
|90
|99
2020
|97
|97
|99
2019
|99
|99
|111
2018
|113
|112
|126
2017
|115
|115
|133
2016
|123
|121
|132
2015
|124
|103
|124
معلومات عن الاتحاد البحريني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟