التصنيف العالمي
بوركينا فاسو
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
59
4
|1409.44
60
1
|1401.31
61
4
|1399.92
62
2
|1399.6
63
4
|1388.25
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
61st
المركز الحالي
35th
التصنيف الأعلى
127th
التصنيف الأدنى
72nd
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|61
|-
|-
2023
|57
|50
|58
2022
|50
|50
|56
2021
|60
|58
|62
2020
|58
|58
|59
2019
|59
|58
|62
2018
|61
|44
|61
2017
|44
|35
|55
2016
|50
|50
|89
2015
|89
|64
|93
معلومات عن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟