التصنيف العالمي
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
59
4
العراق
العراقIRQ
1409.44
60
1
فنلندا
فنلنداFIN
1401.31
61
4
بوركينا فاسو
بوركينا فاسوBFA
1399.92
62
2
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلنداIRL
1399.6
63
4
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD
1388.25
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
61st
المركز الحالي
35th
التصنيف الأعلى
127th
التصنيف الأدنى
72nd
معدل التصنيف
47
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
61--
2023
575058
2022
505056
2021
605862
2020
585859
2019
595862
2018
614461
2017
443555
2016
505089
2015
896493
معلومات عن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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