التصنيف العالمي
برمودا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
171st
المركز الحالي
58th
التصنيف الأعلى
189th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
57
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|171
|-
|-
2023
|171
|171
|174
2022
|169
|166
|170
2021
|166
|165
|169
2020
|169
|168
|169
2019
|168
|167
|176
2018
|176
|176
|184
2017
|183
|180
|187
2016
|187
|158
|188
2015
|159
|126
|180
معلومات عن اتحاد برمودا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟