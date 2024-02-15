التصنيف العالمي
برمودا
برمودا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
169
كوبا
كوباCUB
980.65
170
فانواتو
فانواتوVAN
980.33
171
برمودا
برموداBER
972.36
172
مالطا
مالطاMLT
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين VIN
953.47
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
171st
المركز الحالي
58th
التصنيف الأعلى
189th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
57
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
171--
2023
171171174
2022
169166170
2021
166165169
2020
169168169
2019
168167176
2018
176176184
2017
183180187
2016
187158188
2015
159126180
معلومات عن اتحاد برمودا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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