التصنيف العالمي
بنين
بنين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجوTRI
1228.05
97
2
فلسطين
فلسطينPLE
1227.2
98
1
بنين
بنينBEN
1225.1
99
7
طاجيكستان
طاجيكستانTJK
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستانKAZ
1215.16
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
98th
المركز الحالي
59th
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
110th
معدل التصنيف
52
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
98--
2023
979297
2022
918391
2021
838286
2020
838384
2019
848294
2018
948194
2017
826693
2016
666678
2015
7878115
معلومات عن اتحاد بنين لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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