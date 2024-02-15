التصنيف العالمي
بنين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
98th
المركز الحالي
59th
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
110th
معدل التصنيف
52
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|98
|-
|-
2023
|97
|92
|97
2022
|91
|83
|91
2021
|83
|82
|86
2020
|83
|83
|84
2019
|84
|82
|94
2018
|94
|81
|94
2017
|82
|66
|93
2016
|66
|66
|78
2015
|78
|78
|115
معلومات عن اتحاد بنين لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟