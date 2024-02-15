التصنيف العالمي
بلجيكا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
4th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
71st
التصنيف الأدنى
27th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|4
|-
|-
2023
|4
|4
|5
2022
|4
|1
|4
2021
|1
|1
|1
2020
|1
|1
|1
2019
|1
|1
|1
2018
|1
|1
|5
2017
|5
|5
|10
2016
|5
|1
|5
2015
|1
|1
|4
معلومات عن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟