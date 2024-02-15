التصنيف العالمي
بلجيكا
بلجيكا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
2
فرنسا
فرنساFRA
1845.44
3
إنجلترا
إنجلتراENG
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكاBEL
1798.46
5
البرازيل
البرازيلBRA
1784.09
6
هولندا
هولنداNED
1745.48
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
4th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
71st
التصنيف الأدنى
27th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
4--
2023
445
2022
414
2021
111
2020
111
2019
111
2018
115
2017
5510
2016
515
2015
114
معلومات عن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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